المنتخب المصري يخوض 3 مباريات ودية من العيار الثقيل إستعدادا للمونديال

يستعد المنتخب المصري ، بقيادة حسام حسن، لدخول مرحلة الحسم في برنامجه الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا و كندا و المكسيك، بعدما ضرب منتخب الفراعنة موعدا مع العرس العالمي للمرة الرابعة في تاريخهم.

واستقرت الجامعة المصرية لكرة القدم على خوض ثلاث تجارب ودية رفيعة المستوى، ستبدأ الرحلة بمواجهة المنتخب السعودي في قطر يوم 26 مارس المقبل، تليها مباشرة موقعة عالمية أمام المنتخب الإسباني في الثلاثين من الشهر ذاته على الأراضي القطرية أيضاً و ذلك بهدف الاحتكاك بمدارس كروية قوية قبل الانطلاق للمحفل العالمي.

و في إطار سعيه للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية، أتم الاتحاد المصري اتفاقه مع نظيره البرازيلي لإقامة مباراة ودية تاريخية تجمع الفراعنة بـ “راقصي السامبا” خلال شهر جوان المقبل.

