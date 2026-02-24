Français
Anglais
العربية
الأخبار

المنتخب المصري يخوض 3 مباريات ودية من العيار الثقيل إستعدادا للمونديال

المنتخب المصري يخوض 3 مباريات ودية من العيار الثقيل إستعدادا للمونديال

يستعد المنتخب المصري ، بقيادة حسام حسن، لدخول مرحلة الحسم في برنامجه الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا و كندا و المكسيك، بعدما ضرب منتخب الفراعنة موعدا مع العرس العالمي للمرة الرابعة في تاريخهم.

واستقرت الجامعة المصرية لكرة القدم على خوض ثلاث تجارب ودية رفيعة المستوى، ستبدأ الرحلة بمواجهة المنتخب السعودي في قطر يوم 26 مارس المقبل، تليها مباشرة موقعة عالمية أمام المنتخب الإسباني في الثلاثين من الشهر ذاته على الأراضي القطرية أيضاً و ذلك بهدف الاحتكاك بمدارس كروية قوية قبل الانطلاق للمحفل العالمي.

و في إطار سعيه للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية، أتم الاتحاد المصري اتفاقه مع نظيره البرازيلي لإقامة مباراة ودية تاريخية تجمع الفراعنة بـ “راقصي السامبا” خلال شهر جوان المقبل.

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

348
أخر الأخبار

الطقس هذا الأسبوع مستقر… لكن السبت القادم يحمل مفاجآت [فيديو]

334
الأخبار

تعزيزات أمنية و أعمال شغب عنيفة بعد مقتل “إل مينتشو” إمبراطور المخدرات في المكسيك
313
اقتصاد وأعمال

بقلم الدكتور بدر السماوي : مقترح إحداث البنك البريدي في تونس ووهم الإدماج المالي والاجتماعي
307
الأخبار

استئناف الأشغال على مستوى الطريق السيارة أ1 شمالية
307
الأخبار

فرنسا : أسوأ سفير لترامب يعاود الكرة… هناك من يُطرَد و هناك تشارلز كوشنر
283
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : مادامت الأراضي الفلسطينية و شعبها سيحكمهم مجلس السلام بزعامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برضى كل العرب و المسلمين فعلى الدنيا السلام؟…..
283
اقتصاد وأعمال

الجزائر: عبد المجيد تبون يعين لبو محمد لمين محافظا لبنك الجزائر
279
اقتصاد وأعمال

تونس – المالية العمومية: عجز في الميزانية بقرابة 9 مليار دينار و ضغط جبائي بنسبة 25,9% خلال سنة 2025
270
الأخبار

قابس: حجز أكثر من 3200 لتر من الزيت النباتي المدعم منذ بداية شهر رمضان
268
الأخبار

رقم سلبي تاريخي لمحمد صلاح في الدوري الإنقليزي الممتاز

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى