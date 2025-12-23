Français
Anglais
العربية
الأخبار

المنتخب المغربي مُهدّد بخسارة أحد أبرز ركائزه في بقية مشوار “الكان”

المنتخب المغربي مُهدّد بخسارة أحد أبرز ركائزه في بقية مشوار “الكان”

يواجه رومان سايس قائد منتخب المغرب خطر الغياب عن مباريات منتخب بلاده المقبلة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب، وذلك بسبب الإصابة.

و سيطرت حالة من القلق على معسكر منتخب المغرب بعد إصابة القائد رومان سايس الذي غادر الملعب باكيا بعد مرور 18 دقيقة فقط على إنطلاق مباراة المغرب و جزر القمر التي أقيمت مساء الأحد في افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والتي انتهت بفوز المغرب بهدفين دون مقابل، وسط مخاوف من عدم إستكمال مشواره في البطولة.

و كان رومان سايس قد خضع لجراحة في الكاحل أبعدته عن الملاعب خلال معظم فترات النصف الأول من العام، قبل أن يعود إلى صفوف المنتخب الشهر الماضي بعد غياب دام عاما كاملا.

و دخل المدافع رومان غانم سايس تاريخ منتخب المغرب، ليصبح ثاني أكثر اللاعبين مشاركة مع “أسود الأطلس” في كأس أمم أفريقيا بمجموع 17 مباراة، بعدما شارك أساسياً أمام منتخب جزر القمر، قبل مغادرة الملعب سريعًا إثر معاناته من إصابة مفاجئة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

623
الأخبار

الهلال الأحمر التونسي ينظم قافلة صحية بباجة و أكثر من 500 مستفيد من فحوصات مجانية [فيديو]

341
الأخبار

الكاف: موريتانيا تنضمّ إلى منطقة اتحاد شمال إفريقيا
311
الأخبار

19 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق المنذر الزنايدي
297
اقتصاد وأعمال

مصر : سرقة 50 مليار جنيه في قطاع حيوي
296
اقتصاد وأعمال

ترامب يؤكد أنه أجبر ماكرون على رفع أسعار الأدوية في فرنسا
290
اقتصاد وأعمال

الجزائر–الولايات المتحدة : «ضربة صديقة» ثانية موقّعة من واشنطن و رسم إضافي بنسبة 127% في قطاع محوري
279
الأخبار

سياحة : تونس تتجاوز لأول مرة عتبة 11 مليون سائح
275
الأخبار

الكرملين : “بوتين على استعداد للحوار مع ماكرون إن توفرت النوايا الحسنة”
257
الأخبار

تنس – الدورة الخامسة لبطولة Arab Masters: عزيز الواقع بطلاً لسنة 2025
251
اقتصاد وأعمال

ارتفاع إنتاج الذهب ببوركينا فاسو إلى 70 طنا في 2025

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى