المنتخب المغربي مُهدّد بخسارة أحد أبرز ركائزه في بقية مشوار “الكان”

يواجه رومان سايس قائد منتخب المغرب خطر الغياب عن مباريات منتخب بلاده المقبلة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب، وذلك بسبب الإصابة.

و سيطرت حالة من القلق على معسكر منتخب المغرب بعد إصابة القائد رومان سايس الذي غادر الملعب باكيا بعد مرور 18 دقيقة فقط على إنطلاق مباراة المغرب و جزر القمر التي أقيمت مساء الأحد في افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والتي انتهت بفوز المغرب بهدفين دون مقابل، وسط مخاوف من عدم إستكمال مشواره في البطولة.

و كان رومان سايس قد خضع لجراحة في الكاحل أبعدته عن الملاعب خلال معظم فترات النصف الأول من العام، قبل أن يعود إلى صفوف المنتخب الشهر الماضي بعد غياب دام عاما كاملا.

و دخل المدافع رومان غانم سايس تاريخ منتخب المغرب، ليصبح ثاني أكثر اللاعبين مشاركة مع “أسود الأطلس” في كأس أمم أفريقيا بمجموع 17 مباراة، بعدما شارك أساسياً أمام منتخب جزر القمر، قبل مغادرة الملعب سريعًا إثر معاناته من إصابة مفاجئة.

