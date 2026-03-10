المنتخب المغربي يخسر خدمات أحد ركائزه خلال تربّص شهر مارس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشفت تقارير إسبانية أن المدافع المغربي جواد ياميق سيغيب عن التجمع الأول لمنتخب المغرب تحت قيادة محمد وهبي، المدير الفني الجديد، والمقرر له مارس الجاري.

و قالت صحيفة سبورت الكتالونية، إن ياميق المحترف فى صفوف سرقسطة يعاني من إصابة عضلية، وسيغيب لعدة أسابيع عن صفوف ريال سرقسطة.

و أشارت الصحيفة إلى أن ريال سرقسطة لم يكشف عن طبيعة إصابة ياميق، لكن الفحوصات الأولية تؤكد أنه يعاني من تمزق عضلي.

و أوضحت أن ياميق سيخضع لفحوصات إضافية من أجل تحديد مدى خطورة إصابته، و على الأرجح سيغيب لمدة 4 أسابيع عن الملاعب و بالتالي لن يتواجد في تربّص منتخب المغرب فى مارس و هو الأول تحت قيادة المدرب الجديد، محمد وهبي.

