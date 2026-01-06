Français
Anglais
العربية
الأخبار

المنتخب النيجيري : حل الخلاف بين أوسيمين و لوكمان

حل الخلاف بين أوسيمين و لوكمان

أكّد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد النيجيري لكرة القدم، أن الخلاف الذي حدث بين الثنائي فيكتور أوسيمين و أديمولا لوكمان في مباراة موزمبيق، أمس الإثنين، لحساب ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا “المغرب 2025″، قد تم حله داخليا.

و قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد النيجيري بروميس إيفوغي، في تصريحات أوردتها صحيفة “dailypost” المحلية : “المسألة تم التعامل معها داخل الفريق. ننصح الجميع بتجاهل أي تقارير تفيد بعكس ذلك”، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الخلاف.

و كان قد وقع خلاف بين أوسيمين و لوكمان في الدقيقة الـ64′ من مباراة نيجيريا و موزمبيق، بعد أن كانت “النسور الخضراء” متقدمة بثلاثة أهداف سجلها أوسيمين (هدفين) ولوكمان، حيث بدا أن لاعب غلطة سراي انزعج من قرار أديمولا التسديد بدلا من تمرير الكرة له، قبل أن يشير إلى الطاقم الفني لاستبداله.

و أكد المسؤول المذكور، أن “الخلاف تم حله داخليا”، في إشارة إلى حرص المنتخب على الحفاظ على الانسجام داخل صفوف الفريق قبل المراحل المقبلة من البطولة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

473
أخر الأخبار

باجة: رجة أرضية بقوة 4،3 درجات في تيبار

419
أخر الأخبار

علي الزّرمديني: المجموعات الارهابية في حالة ضعف و انكسرت على حدود تونس و لكنها لم تنتهي [فيديو]
342
الأخبار

الأولمبي الباجي يواجه نادي سيون السويسري ودياً
330
الأخبار

لماذا أطلق ترامب النار على مادورو… ولماذا لا يفعل الشيء نفسه مع بوتين أو شي أو كيم جونغ أون؟
307
الأخبار

المنتخب الكاميروني يفوز على جنوب إفريقيا و يصطدم بالمغرب في ربع نهائي الكان (فيديو)
297
الأخبار

بداية من يوم الغد، انخفاض ملحوظ في الحرارة وأمطار مرتقبة في هذه المناطق
290
أخر الأخبار

إرتدادات إستقالة الطبوبي تتواصل..جامعة الأساسي تدخل على الخطّ
285
الأخبار

وزير السياحة سفيان تقية يزور تربص نادي سيون السويسري بطبرقة
277
اقتصاد وأعمال

وزارة الصناعة : شركة “الفولاذ” شرعت في تسلم منقولات تحتوي على مادة الحديد و لم تعد صالحة للاستعمال
270
الأخبار

فنزويلا تُشكّل لجنة برلمانية خاصة لمتابعة قضية احتجاز الرئيس مادورو

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى