المنتخب النيجيري : حل الخلاف بين أوسيمين و لوكمان

أكّد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد النيجيري لكرة القدم، أن الخلاف الذي حدث بين الثنائي فيكتور أوسيمين و أديمولا لوكمان في مباراة موزمبيق، أمس الإثنين، لحساب ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا “المغرب 2025″، قد تم حله داخليا.

و قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد النيجيري بروميس إيفوغي، في تصريحات أوردتها صحيفة “dailypost” المحلية : “المسألة تم التعامل معها داخل الفريق. ننصح الجميع بتجاهل أي تقارير تفيد بعكس ذلك”، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الخلاف.

و كان قد وقع خلاف بين أوسيمين و لوكمان في الدقيقة الـ64′ من مباراة نيجيريا و موزمبيق، بعد أن كانت “النسور الخضراء” متقدمة بثلاثة أهداف سجلها أوسيمين (هدفين) ولوكمان، حيث بدا أن لاعب غلطة سراي انزعج من قرار أديمولا التسديد بدلا من تمرير الكرة له، قبل أن يشير إلى الطاقم الفني لاستبداله.

و أكد المسؤول المذكور، أن “الخلاف تم حله داخليا”، في إشارة إلى حرص المنتخب على الحفاظ على الانسجام داخل صفوف الفريق قبل المراحل المقبلة من البطولة.

