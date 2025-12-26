المنتخب النيجيري يجري آخر حصة تدريبية قبل مواجهة تونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ينهي المنتخب النيجيري مساء اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 تحضيراته بإجراء آخر حصة تدريبية، استعدادًا لمواجهة المنتخب التونسي غدًا.

وخلال الندوة الصحفية التي عُقدت صباح اليوم، أكّد مدرب المنتخب النيجيري إيريك شيل أن المواجهة لن تكون سهلة، مشيرًا إلى أن المنتخب التونسي يُعد من المنتخبات الكبيرة ويمتلك عددًا هامًا من اللاعبين الموهوبين.

وأضاف شيل أن المباراة تُعد مهمة لكلا المنتخبين، ما يفرض التركيز العالي والانضباط التكتيكي طيلة أطوار اللقاء.

وأوضح مدرب “النسور الخضر” أن منتخب تونس فريق قوي وذو تاريخ، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الرغبة في التتويج باللقب تفرض على فريقه الاستعداد لمواجهة المنتخبات الكبرى والتفوق عليها.

ومن جهته، قال ويلفريد نديدي لاعب المنتخب النيجيري على أن تركيز الفريق منصب بالكامل على هذه البطولة، مشيرًا إلى أن المجموعة الحالية تتمتع بالقوة والتجانس، وهي قادرة على تحقيق النجاح.

