المنتخب الوطني : رسمي، السليتي جاهز للمشاركة في الكان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تأكّد رسميا حضور وجاهزية لاعب المنتخب التونسي نعيم السليتي للمشاركة في نهائيات كأس امم إفريقيا لكرة القدم (المغرب 2025)، وفق ما تحصّلت عليه وكالة تونس إفريقيا للأنباء من معطيات من مصدر مطلع صلب الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الخميس.

وحسب نفس المصدر فإنّ السليتي تعافى نهائيا من مخلفات الإصابة التي كان يعاني منها، مشيرا إلى أنّه يتدرب بنسق عادي ضمن المجموعة التي ستشارك في النهائيات القارية المقررة بالمغرب من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 جانفي القادم.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



