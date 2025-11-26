Français
المنتخب الوطني لكرة الطائرة يتحوّل اليوم إلى الأردن للمشاركة في كأس التحدي العربي

المنتخب الوطني لكرة الطائرة يتحوّل اليوم إلى الأردن للمشاركة في كأس التحدي العربي

يتحول وفد المنتخب التونسي للكرة الطائرة اليوم الاربعاء الى العاصمة الاردنية عمان للمشاركة في النسخة الاولى لكاس التحدي العربي المقررة من 28 نوفمبر الجاري الى 5 ديسمبر القادم.

و تضم القائمة التي اعلن الناخب الوطني الايطالي كاميلو بلاتشي 14 لاعبا هم خالد بن سليمان، محمد بن يوسف، أحمد القاضي، إلياس القارمصلي، محمد ريدان، علي بانغي، حمزة حفيظ، أشرف بوعزيز، سليم المباركي، إلياس بوعشير، يوسف بن عرب، علاء لشعل، وجدي البارودي و عزيز الطرابلسي.

و من جهة اخرى، قرر الاتحاد العربي للكرة الطائرة اعادة اجراء عملية القرعة على اثر انسحاب المنتخب الليبي.

و كانت المسابقة ستقام في شكل بطولة مصغرة بمشاركة سبعة منتخبات هي الاردن و تونس و مصر و ليبيا و فلسطين و البحرين و الكويت على ان يتوج في اعقابها الفريق الذي سيتحصل على أكبر عدد ممكن النقاط باللقب.

و سينعقد الاجتماع الفني للمسابقة يوم 27 نوفمبر على أن تنطلق المنافسات يوم 28 من الشهر ذاته.

