Français
Anglais
العربية
رياضة

المنتخب الوطني لكرة اليد يشدّ الرحال إلى رواندا ويستهل مشواره القاري بمواجهة الكامرون

المنتخب الوطني لكرة اليد يشدّ الرحال إلى رواندا ويستهل مشواره القاري بمواجهة الكامرون

تحوّل المنتخب الوطني التونسي للأكابر إلى رواندا، للمشاركة في بطولة كأس إفريقيا 2026 لكرة اليد التي ستُقام من 21 إلى 31 جانفي، وسط آمال كبيرة في تحقيق مشاركة مميّزة ونتائج إيجابية تشرّف الراية الوطنية.

وسيستهل المنتخب التونسي مشواره في المسابقة القارية بمواجهة قوية أمام المنتخب الكاميروني، وذلك يوم 21 جانفي 2026 انطلاقًا من الساعة الثانية بعد الزوال، في مباراة يُنتظر أن تكون اختبارًا حقيقيًا لقدرات العناصر الوطنية.

وفي ثاني مقابلاته، يلاقي المنتخب التونسي نظيره الغيني يوم 22 جانفي على الساعة السادسة مساءً، في مواجهة لا تقل أهمية عن سابقتها، بالنظر إلى قيمة المنافس وحسابات التأهل.

أما المباراة الثالثة والأخيرة في الدور الأول، فستكون يوم 24 جانفي، حيث يواجه المنتخب منافسه انطلاقًا من الساعة الرابعة بعد الزوال، سعيًا لحسم بطاقة العبور إلى الدور القادم

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

399
الأخبار

ليبرتـــــا للأسفار و السياحة تطلق برامج عمرة رمضان

374
الأخبار

باجة : معتمد مجاز الباب يتابع عملية توزيع مادة الأمونيتر على الفلاحين
294
الأخبار

منوبة : الشروع في معالجة أماكن مخفضات السرعة المزالة و اعلان طلب عروض لإعادة تركيز المطبات الارتجاجية الضرورية
288
الأخبار

الإحتفاظ بسيف الدين مخلوف من أجل أحكام قضائية صادرة في حقه
261
الأخبار

مفتي الجمهورية يعلن عن أول أيام شهر شعبان 1447
254
اقتصاد وأعمال

الوكالة العقارية للسكنى تعلن عن عدد من تقسيماتها الاجتماعية الجديدة بأريانة و بن عروس و المهدية
254
الأخبار

وزير البيئة يؤدّي زيارة ميدانية إلى صفاقس لمتابعة برنامج تشجير الطرقات السيارة
250
الأخبار

الإعلان عن تركيبة الإطار الفني للمنتخب التونسي يوم الثلاثاء القادم
245
اقتصاد وأعمال

بقلم مرشد السماوي : حان الوقت للعناية بالنقل الجوي و تطوير كل المطارات و فتح الأجواء للشركات العالمية في سماء مفتوحة…
244
اقتصاد وأعمال

وزارة المالية تحدث قباضات مالية جديدة في ثلاث ولايات و مركزا لاستخلاص المحاصيل

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى