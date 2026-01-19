المنتخب الوطني لكرة اليد يشدّ الرحال إلى رواندا ويستهل مشواره القاري بمواجهة الكامرون

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تحوّل المنتخب الوطني التونسي للأكابر إلى رواندا، للمشاركة في بطولة كأس إفريقيا 2026 لكرة اليد التي ستُقام من 21 إلى 31 جانفي، وسط آمال كبيرة في تحقيق مشاركة مميّزة ونتائج إيجابية تشرّف الراية الوطنية.

وسيستهل المنتخب التونسي مشواره في المسابقة القارية بمواجهة قوية أمام المنتخب الكاميروني، وذلك يوم 21 جانفي 2026 انطلاقًا من الساعة الثانية بعد الزوال، في مباراة يُنتظر أن تكون اختبارًا حقيقيًا لقدرات العناصر الوطنية.

وفي ثاني مقابلاته، يلاقي المنتخب التونسي نظيره الغيني يوم 22 جانفي على الساعة السادسة مساءً، في مواجهة لا تقل أهمية عن سابقتها، بالنظر إلى قيمة المنافس وحسابات التأهل.

أما المباراة الثالثة والأخيرة في الدور الأول، فستكون يوم 24 جانفي، حيث يواجه المنتخب منافسه انطلاقًا من الساعة الرابعة بعد الزوال، سعيًا لحسم بطاقة العبور إلى الدور القادم

