المنتخب الوطني للأواسط يٌحرز 13 ميدالية في دورة تونس الدولية للجيدو

أحرزت عناصر المنتخب التونسي للأواسط 13 ميدالية (2 ذهبية و2 فضية و9 برونزية) في منافسات دورة تونس الدولية للجيدو امس الجمعة بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس.

و جاءت الذهبيتان بواسطة نرجس الهداجي (وزن -48 كلغ) وزينب الطرودي (وزن +78 كلغ) بينما فازت بالفضيتين مرام النموشي (وزن -78 كلغ) وشريفة الصباغ (وزن +78 كلغ). اما الميداليات البرونزية، فقد عادت لكل من فراس_بن نصيب (وزن -66 كلغ) وعدنان الزياتي (وزن -90 كلغ) وآدم الأندلسي (وزن -100 كلغ) وآدم الكوكي (وزن +100 كلغ) وآمنة الخلفاوي (وزن -52 كلغ) وخديجة عبد الكافي (وزن -52 كلغ) وأروى بن محرز (وزن -57 كلغ) وأسماء فرحات (وزن -63 كلغ) وسوار بن زيد (وزن +78 كلغ).

و تقام اليوم السبت منافسات الاصاغر والصغريات على ان تدور غدا الاحد نزالات الاكابر والكبريات.

و تشهد دورة تونس الدولية للجيدو مشاركة 33 دولة بعدد جملي من الرياضيين 272 في الأكابر والكبريات و138 في الاواسط والوسطيات و108 رياضيا في الأصاغر والصغريات.

و تشارك تونس ب29 رياضيا في الاصاغر و27 في الصغريات مقابل 24 رياضيا في الاواسط و22 في الوسطيات بالاضافة الى 27 لاعبا في الاكابر و21 في الكبريات.

و يتحصل حامل ذهبية كل مسابقة على 100 نقطة في الترتيب الدولي في حين تحتسب 70 نقطة لحامل الفضية مقابل 50 نقطة لصاحب الميدالية البرونزية.

