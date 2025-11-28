المنتخب الوطني مٌهدّد بخسارة خدمات أحد أبرز ركائزه في كأس العرب

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شرع المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم الجمعة في الاستعداد لمباراته أمام نظيره السوري المقررة الاثنين المقبل على الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت تونس على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الاولى ضمن الدور الاول لكأس العرب فيفا 2025.

و أجرى منتخب “نسور قرطاج” حصة تدريبية بملعب العقلة الفرعي في الدوحة شارك فيها نسيم الدنداني، فرجاني ساسي، مروان الصحراوي، علي معلول، نور الدين الفرحاتي وأيمن دحمان. في المقابل، اكتفى نعيم السليتي بالعدو على انفراد بسبب إصابة على مستوى أوتار الركبة التي قد تحرمه من المشاركة في البطولة.

من جهة أخرى، التحق اسماعيل الغربي مساء اليوم بالمجموعة في حين ينتظر وصول عمر العيوني و محمد علي بن رمضان واسامة الحدادي غدا السبت على ان يأتي اللاعب معتز النفاتي يوم الأحد.

هذا و سيكتمل النصاب بانضمام سباعي الترجي الرياضي ياسين مرياح، حسام تقا، بشير بن سعيد، محمد بن علي، حمزة الجلاصي، محمد أمين بن حميدة وشهاب الجبالي يوم الاحد اثر خوض مباراة الجولة الثانية لرابطة ابطال افريقيا امام بيترو اتلتيكو الانغولي في لواندا.

و في ما يلي برنامج مقابلات المنتخب التونسي في الدور الأوّل :

1 ديسمبر 2025: تونس – سوريا (14:00 بتوقيت تونس) بملعب أحمد بن علي

4 ديسمبر 2025: تونس – فلسطين (15:30 بتوقيت تونس) بملعب لوسيل

7 ديسمبر 2025: تونس – قطر (18:00 بتوقيت تونس) بملعب البيت

