Français
Anglais
العربية
رياضة

المنتخب الوطني يجري آخر حصة تدريبية قبل مواجهة قطر في كأس العرب

المنتخب الوطني يجري آخر حصة تدريبية قبل مواجهة قطر في كأس العرب

أجرى المنتخب الوطني التونسي مساء اليومين السبت 6 ديسمبر 2025، آخر حصة تدريبية له في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك استعدادًا للمواجهة الحاسمة التي ستجمعه بالمنتخب القطري في إطار الجولة الثالثة من منافسات كأس العرب.

وشارك في الحصة أغلب اللاعبين، حيث سادها نسق عالٍ وتركيز كبير من أجل تحسين الجاهزية البدنية والفنية قبل مباراة يعتبرها الإطار الفني “مصيرية”، خاصة وأن المنتخب مطالب بتحقيق الانتصار للحفاظ على حظوظه في التأهل.

وتنطلق المباراة على الساعة السادسة مساءً بتوقيت تونس، في انتظار ما ستسفر عنه المباراة الثانية لحساب نفس المجموعة بين منتخبي سوريا وفلسطين، والتي سيكون لنتيجتها تأثير مباشر على مستقبل المنتخب التونسي في المسابقة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

541
الأخبار

كمال والي رئيساً جديداً للهيئة التسييرية للأولمبي الباجي

314
الأخبار

زبير بية : أداء منتخب تونس ضد فلسطين أسوأ من مباراة سوريا و الوضعية أصبحت معقدة
312
أخر الأخبار

الفرجاني ساسي: “نعتذر من التونسيين” (فيديو)
301
الأخبار

صفاقس: انطلاق عملية توزيع المساعدات لمجابهة موجة البرد
286
الأخبار

تونس: استئناف النظر في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري أمام دائرة الإرهاب
270
الأخبار

نتنياهو يحطّ في نيويورك لإذلال مامداني و الانتقام لترامب؟
269
أخر الأخبار

باجة: نفوق حوت على شاطئ الزوارع
262
الأخبار

إطلاق منصّة رقمية جديدة لتسهيل الحصول على بطاقة الإعاقة: خطوة نوعية في الخدمات الاجتماعية
259
الأخبار

إنجاز طبي غير مسبوق: فريق مستشفى الرابطة ينجح في استئصال اضطراب نظم قلبي لرضيع بتقنية ثلاثية الأبعاد
257
الأخبار

رغم التعادل… صورة خالدة تُوحّد الجماهير التونسية و الفلسطينية في كأس العرب”

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى