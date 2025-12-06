المنتخب الوطني يجري آخر حصة تدريبية قبل مواجهة قطر في كأس العرب

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أجرى المنتخب الوطني التونسي مساء اليومين السبت 6 ديسمبر 2025، آخر حصة تدريبية له في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك استعدادًا للمواجهة الحاسمة التي ستجمعه بالمنتخب القطري في إطار الجولة الثالثة من منافسات كأس العرب.

وشارك في الحصة أغلب اللاعبين، حيث سادها نسق عالٍ وتركيز كبير من أجل تحسين الجاهزية البدنية والفنية قبل مباراة يعتبرها الإطار الفني “مصيرية”، خاصة وأن المنتخب مطالب بتحقيق الانتصار للحفاظ على حظوظه في التأهل.

وتنطلق المباراة على الساعة السادسة مساءً بتوقيت تونس، في انتظار ما ستسفر عنه المباراة الثانية لحساب نفس المجموعة بين منتخبي سوريا وفلسطين، والتي سيكون لنتيجتها تأثير مباشر على مستقبل المنتخب التونسي في المسابقة.

