المنتخب الوطني يفتتح اليوم مشواره في كأس العرب بملاقاة نظيره السوري

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يستهل المنتخب الوطني التونسي اليوم مشواره فى بطولة كأس العرب قطر 2025 بمواجهة نظيره السوري بملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى من البطولة العربية انطلاقًا من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت تونس بإدارة الحكم الكوستاريكي خوان غابريال كاليدرون.

و تم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يخوض المنتخب التونسي المباراة بصفته الفريق المضيف و سيرتدي زيه الكامل باللون الأبيض (قميصًا و تبانًا و جوارب).

و في المقابل، سيظهر المنتخب السوري بصفته الفريق الضيف مرتديًا الزي الأخضر.

المباراة ستكون منقولة مباشرة عبر قنوات “بي إن سبورتس” و”الكاس” و”أبوظبي الرياضية،” و”دبي الرياضية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



