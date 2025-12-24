المنتخب الوطني ينطلق في التحضيرات لمواجهة نيجيريا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

انطلق عشية اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 المنتخب الوطني التونسي في أول حصة تدريبية، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب نيجيريا لحساب الجولة الثانية من منافسات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.

و شهدت الحصة التدريبية تركيز الإطار الفني على الجوانب البدنية والفنية، بهدف تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل لهذا اللقاء الهام، خاصة بعد المباراة الأولى في دور المجموعات.

و من المنتظر أن تتواصل تحضيرات المنتخب خلال الأيام القادمة، من خلال برمجة حصص تدريبية إضافية، إلى جانب ضبط التشكيلة و الخطة المناسبة لمواجهة نيجيريا، في مباراة يسعى خلالها نسور قرطاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظهم في التأهل إلى الدور القادم من “الكان”.

