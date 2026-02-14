المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة : بلاغ إلى عموم البحارة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعلم المندوبية الجهوي للتنمية الفلاحية بسوسة كافة الربابنة والبحارة ومجهزي الصيد البحري أنه، نظرا للتوقعات الجوية بتردي أحوال الطقس وهبوب رياح قوية واضطراب حالة البحر أيام الأحد، الإثنين والثلاثاء الموافق لـ 15 و16 و17 فيفري 2026، يمنع منعا باتا الإبحار وممارسة أنشطة الصيد البحري وتربية الأسماك بكافة سواحل ولاية سوسة إلى حين رجوع الأحوال الجوية العادية حفاظا على سلامة البحارة والمعدات وتفاديا لأي مخاطر محتملة.

ولهذا يرجى الالتزام التام بهذا البلاغ ومتابعة المستجدات الصادرة عن المصالح المختصة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



