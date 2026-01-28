المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين تدعو مربي الماشية إلى الانتباه إلى خطر الكلاب السائبة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار اليقظة و المتابعة المستمرة للأمراض الحيوانية و بعد تعدد ظهور حالات داء الكلب الحيواني لدى المجترات بولاية القصرين بشكل لافت و أمام خطورة هذا الداء و إمكانية إصابة الإنسان و دعما للمجهودات العامة لمقاومة داء الكلب، أكدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين على أن داء الكلب داء خطير و قاتل و كل الحيوانات ما عدا الطيور يمكن أن تنقل الإصابة للإنسان و اضافت أن الإصابات لدى المجترات مصدرها الأساسي هي اعتداءات من طرف الكلاب و خاصة الكلاب السائبة.

كما دعت مربي الماشية إلى الانتباه إلى خطر الكلاب السائبة التي تمثل أهم مصادر الداء وحماية الحيوانات العاشبة بوضعها داخل مأوى مغلقة لأنها تمثل هدف متواصل للحيوانات الضالة وضرورة الانتباه والإبلاغ عن حالات النهش والاعتداء.

كما دعت إلى عرض الكلاب و القطط المملوكة و التي تعذر تلقيحها أثناء الحملة الوطنية، للتلقيح بالمراكز القارة بخلايا الإرشاد الفلاحي.

