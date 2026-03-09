Français
المندوب الجهوي للتربية بباجة يتفقد وجبة الإفطار بمعهد ابن زيدون بتستور

في إطار متابعة ظروف إقامة التلاميذ بالمبيتات المدرسية خلال شهر رمضان، أدّى المندوب الجهوي للتربية بباجة مساء اليوم الاثنين 9 مارس 2026 زيارة ميدانية إلى المعهد الثانوي ابن زيدون بمدينة تستور، وذلك للاطلاع على ظروف إعداد وتقديم وجبة الإفطار لفائدة التلاميذ المقيمين بالمبيت.

وقد جرت الزيارة بحضور معتمد تستور السيد المكي العاتي وعدد من إطارات المندوبية الجهوية للتربية، إلى جانب مدير المؤسسة التربوية، حيث تم الاطلاع على ظروف الإقامة وجودة الخدمات المقدمة للتلاميذ.

كما كانت الزيارة مناسبة لتقاسم وجبة الإفطار مع التلاميذ المقيمين بالمبيت، بحضور الإطار الإداري والعملة، في أجواء اتسمت بالتواصل والاهتمام بأوضاع التلاميذ خلال شهر رمضان المبارك.

