المنزه – أريانة: مقتل امرأة خنقًا على يد صديقها و«أصوات نساء» تنبّه إلى ضرورة تفعيل آليات الحماية

أعلنت جمعية أصوات نساء عن تسجيل حادثة وفاة امرأة، يوم الأحد 28 ديسمبر 2025، بمنطقة المنزه التابعة لولاية أريانة، إثر تعرّضها لاعتداء من قبل صديقها، وفق المعطيات الأولية المتوفرة.

وأفادت الجمعية، في بلاغ لها، أن الضحية توفيت نتيجة تعرّضها للخنق والاعتداء بالعنف، مؤكدة أن هذه الحادثة تندرج ضمن سلسلة من وقائع العنف المسلّط على النساء التي ما تزال تُسجّل في تونس مع اقتراب نهاية سنة 2025.

وشددت «أصوات نساء» على ضرورة التعامل الجدي مع هذا النوع من القضايا، من خلال تطبيق القوانين الجاري بها العمل والمتعلقة بمناهضة العنف ضد النساء، وضمان نجاعة آليات الوقاية والتدخل المبكر، بما يوفّر حماية فعلية للنساء المعرّضات للخطر.

