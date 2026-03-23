المنستير: إطلاق طلب عروض وطني لتهيئة المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وحدة الصفقات بولاية المنستير إطلاق طلب عروض وطني عبر منظومة الشراءات العمومية على الخط TUNEPS يتعلق بأشغال تهيئة المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير (إحداث ZONE MIXTE – تهيئة شاملة لحجرات الملابس – تهيئة قاعة الصحافة – تهيئة محل تمريض وفضاء مكافحة المنشطات – إحداث فضاء VAR).

ويتم تقديم العروض حصريا عبر منظومة الشراء العمومي على الخط TUNEPS ويتم إرفاق السجل الوطني للمؤسسات وضمان مالي وقتي قدره: 30000 د صالح لمدة 120 يوما ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى لإيداع العروض.

وحدد آخر أجل لقبول العروض يوم 20 أفريل 2026 على الساعة العاشرة صباحا، وتفتح العروض في نفس اليوم على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر ولاية المنستير (قاعة الاجتماعات بدائرة المجلس الجهوي).

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



