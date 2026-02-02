Français
أخر الأخبار

المنستير: إقبال هام على أسبوع بيع التمور

انطلق يوم أمس الأحد بساحة الفنون بالمنستير، أسبوع بيع التمور من المنتج إلى المستهلك، وهي مبادرة ينظمها المجمع المهني المشترك للتمور، وتتواصل 01 إلى 08 فيفري الجاري.

ويشارك في الخيمة التي تمتد على أكثر من 250 م2 حوالي 16 فلاحا من ولايتي قبلي و توزر، وشهدت اقبالا هاما من المواطنين الذين وجدوا في هذه التظاهرة مناسبة لاقتناء حاجياتهم من التمور بأسعار مناسبة وبجودة مقبولة.

وتندرج هذه الخيمة، وفق بلاغ للمجمع المهني المشترك للتمور، في إطار تدخله على مستوى الترويج الداخلي لتنشيط السوق الداخلية ومساعدة الفلاحين لترويج منتوجهم في أحسن الظروف بما يضمن لهم الدخل الأفضل مع تمكين المستهلك من تمور ذات جودة وبأسعار مدروسة تراعي قدرته الشرائية.

يذكر أنّ المجمع المهني المشترك للتمور سينظم بالتعاون مع عدد من المساحات الكبرى تظاهرة لترويج التمور بأسعار تفاضلية تحت شعار “شهر التمور”.

(وات)

تعليقات

