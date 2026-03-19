المنستير : افتتاح مكتب بريد جديد

تم، أمس الأربعاء 18 مارس 2026، افتتاح مكتب بريد جديد بحي العمران من ولاية المنستير، في إطار تعصير الشبكة التجارية لمكاتب البريد وتعزيزها وتقريب الخدمات لفائدة المواطنين، وفق بلاغ صادر عن البريد التونسي.

ويتميز المكتب الجديد بتجهيزه بموزع آلي للأوراق المالية «DAB»، ويقدم مختلف الخدمات المالية والبريدية لكل من المواطنين والمؤسسات الاقتصادية بالجهة، بهدف تسهيل الوصول للخدمات وتعزيز التجربة البريدية في المنطقة.

