المنستير : انطلاق أشغال مشروع تهذيب عدد من الأحياء بقصيبة المديوني

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

انطلقت أشغال مشروع تهذيب أحياء الهادي شاكر و 20 مارس و الشراقي بمدينة بنان من معتمدية قصيبة المديوني بولاية المنستير، و من المبرمج أن تتواصل إلى غاية يوم 29 مارس 2027، وفق ما أكّده المجلس المحلي بقصيبة المديوني.

و تبلغ كلفة المشروع، الذي تنجزه وكالة التهذيب و التجديد العمراني في إطار الجيل الثاني من برنامج تهذيب الأحياء السكنية، حوالي 7 ملايين و 867 الف دينار متأتية من ميزانية الدولة، وهبة من الاتحاد الأوروبي، وقرض من البنك الأوروبي للاستثمار، و قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية.

و تتمثّل مكوّنات المشروع، الذي يهدف إلى تحسين البنية التحتية وظروف معيشة السكان، في تعبيد الطرقات، وتصريف المياه المستعملة، والتزوّد بالماء الصالح للشرب، والتنوير العمومي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



