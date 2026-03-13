المنستير : انطلاق أشغال مشروع تهذيب عدد من الأحياء بقصيبة المديوني

انطلقت أشغال مشروع تهذيب أحياء الهادي شاكر و 20 مارس و الشراقي بمدينة بنان من معتمدية قصيبة المديوني بولاية المنستير، و من المبرمج أن تتواصل إلى غاية يوم 29 مارس 2027، وفق ما أكّده المجلس المحلي بقصيبة المديوني.

و تبلغ كلفة المشروع، الذي تنجزه وكالة التهذيب و التجديد العمراني في إطار الجيل الثاني من برنامج تهذيب الأحياء السكنية، حوالي 7 ملايين و 867 الف دينار متأتية من ميزانية الدولة، وهبة من الاتحاد الأوروبي، وقرض من البنك الأوروبي للاستثمار، و قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية.

و تتمثّل مكوّنات المشروع، الذي يهدف إلى تحسين البنية التحتية وظروف معيشة السكان، في تعبيد الطرقات، وتصريف المياه المستعملة، والتزوّد بالماء الصالح للشرب، والتنوير العمومي.

