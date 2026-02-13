Français
المنستير : تحذيرات من اضطراب البحر و رياح قوية تدعو البحارة إلى توخي الحذر

أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير، في بلاغ صادر عنها، عن تسجيل تقلبات جوية هامة بالجهة خلال الأيام المقبلة، وذلك استنادًا إلى توقعات مصالح الأرصاد الجوية.

و أوضحت المندوبية أن الوضع الجوي سيتميز بهبوب رياح قوية من القطاع الغربي، ما سيؤدي إلى اضطراب شديد في حالة البحر على كامل سواحل الجهة، وذلك بداية من يوم السبت 14 فيفري 2026 ويتواصل إلى غاية يوم الثلاثاء 17 فيفري 2026.

و في هذا السياق، دعت المصالح المختصة كافة البحارة ومجهزي الصيد البحري إلى أخذ الاحتياطات اللازمة، محذّرة من مغبة المجازفة بالإبحار أو ممارسة أي نشاط بحري خلال هذه الفترة، نظرًا لما قد تشكله هذه الظروف من تهديد مباشر لسلامة الأشخاص والمعدات.

كما أشارت إلى توقع نزول سحب رعدية ليلًا، مع انخفاض ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية، وهو ما يزيد من خطورة الإبحار.

و أكدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير على ضرورة توخي أقصى درجات اليقظة، والحرص على تأمين رسوّ المراكب بالموانئ إلى حين استقرار العوامل الجوية و عودة الأحوال إلى طبيعته.

