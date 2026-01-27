المنستير تستعد لتنظيم نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك خلال شهر رمضان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أشرف والي المنستير عيسى موسى، عشية الثلاثاء 27 جانفي 2026، على جلسة عمل خُصصت لمتابعة الاستعدادات لتنظيم نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمدينة المنستير خلال شهر رمضان المبارك 1447 هـ / 2026 م، وذلك بحضور مختلف الأطراف المعنية، حيث تم الاطلاع على مدى جاهزية المتدخلين لإنجاح هذا الفضاء التجاري الهادف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

و أفادت بلدية المنستير أنها شرعت في تهيئة فضاء قصر المعارض الدولي عبر عمليات تنظيف ودهن وصيانة، على أن تُجرى معاينة ميدانية يوم السبت 31 جانفي 2026 لاستكمال الترتيبات والوقوف على جاهزية الفضاء.

و من المنتظر أن تنطلق نقطة البيع مع بداية شهر رمضان إلى غاية منتصفه، مع إمكانية التمديد في صورة نجاح التجربة، على غرار رمضان السنة الماضية الذي شهد إقبالًا هامًا.

و أكد والي الجهة على ضرورة تأمين مشاركة متنوعة بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للتجارة والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، لتوفير الخضر والغلال والأسماك والدواجن، إلى جانب إشراك النساء الريفيات، مع اعتماد أسعار تفاضلية لضمان نجاح المبادرة واستقطاب المواطنين.

