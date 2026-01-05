Français
Anglais
العربية
الأخبار

المنستير : تقدّم أشغال تهيئة ملعب مصطفى بن جنّات

في إطار متابعة تقدّم أشغال المشاريع الرياضية بولاية المنستير، أدّى السيّد عيسى موسى والي الجهة، عشية اليوم الإثنين 05 جانفي 2026، زيارة ميدانية إلى المركب الرياضي مصطفى بن جنّات، للاطلاع على نسق الإنجاز والوقوف على مدى تقدّم عدد من المشاريع الجارية.

و تندرج هذه الزيارة في إطار متابعة تنفيذ مخرجات الزيارة الميدانية التي أدّاها السيّد الصادق المورالي وزير الشباب والرياضة إلى المركب يوم 15 أكتوبر 2025، إضافة إلى متابعة توصيات الجلسة التي أشرف عليها الوزير يوم 20 ديسمبر 2025 بمقرّ الوزارة، والرامية إلى تسريع وتيرة الإنجاز ومعالجة مختلف الإشكاليات التي تعترض سير المشاريع.

و استهلّ والي المنستير زيارته بمعاينة مشروع تهيئة وصيانة حجرات الملابس بالملعب الرئيسي مصطفى بن جنّات لكرة القدم، حيث اطّلع على مدى تقدّم الأشغال، مؤكّدًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية واحترام الآجال المحدّدة.

كما تحوّل إلى الملعب الفرعي رقم 2 لكرة القدم، حيث تبيّن أنّ أشغال تهيئة الأرضية قد شارفت على الانتهاء، على أن يتمّ استكمالها في أقرب الآجال من خلال تعشيب الملعب، بما من شأنه تحسين ظروف التمارين للشبّان وتوفير فضاء ملائم لإجراء المباريات الرياضية.

و تواصلت الزيارة بتفقّد أشغال تهيئة وصيانة المسبح، حيث اطّلع السيّد الوالي على أنّ أشغال تهيئة حجرات الملابس أوشكت على الاكتمال، وشدّد على ضرورة التسريع في استكمال صيانة السقف وتهيئة مدخل المسبح في أقرب الآجال، لتمكين أطفال وشباب نادي السباحة بالمنستير من استئناف التدرّبات في ظروف ملائمة.

و أكد والي الجهة في ختام زيارته على أهمية هذه المشاريع في دعم البنية التحتية الرياضية بالمنستير، وتحسين ظروف ممارسة الأنشطة الرياضية لفائدة الشباب والأندية الرياضية بالجهة.

