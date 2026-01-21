المنستير: تواصل عمليات البحث عن ثلاثة بحارة مفقودين قبالة سواحل طبلبة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تتواصل، اليوم الأربعاء 21 جانفي 2026، عمليات البحث عن ثلاثة بحارة فُقدوا إثر انقلاب قاربهم بسبب التقلبات الجوية الحادة وكميات الأمطار الغزيرة التي شهدتها جهة طبلبة خلال الساعات الماضية.

وفي تصريح لإذاعة موزاييك، أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمنستير، محمد دغيم، أن وحدات الحماية المدنية والحرس البحري تواصل تمشيط المنطقة البحرية في محاولة للعثور على البحارة الثلاثة، في ظل ظروف مناخية صعبة وهيجان كبير للبحر.

نجاة بحار ووصوله سباحة إلى جزيرة قوريا

وأشار محمد دغيم إلى أن البحار الرابع نجا من الحادث بعد أن تمكن من السباحة والوصول إلى جزيرة قوريا، موضحا أنه لا تتوفر حاليا معطيات دقيقة حول وضعه الصحي، في انتظار استكمال الفحوصات الطبية اللازمة.

و أوضح رئيس الاتحاد الجهوي أن البحارة كانوا يمارسون نشاطهم في مناطق قريبة من الساحل ولم يتوغلوا في أعماق البحر، نظرا لخبرتهم ومعرفتهم بطبيعة الأحوال الجوية. وأضاف أن هيجان البحر غالبا ما يكون مؤشرا على وفرة الأسماك، وهو ما يدفع العديد من البحارة إلى المجازفة بحياتهم من أجل تأمين قوتهم اليومي.

وتتواصل جهود البحث والإنقاذ على أمل العثور على المفقودين في أقرب الآجال، وسط تضامن واسع من أهالي الجهة والمهنيين في قطاع الصيد البحري.

