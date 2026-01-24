المنستير : قرار بهدم بنايتين آيلتين للسقوط بعد تضررهما جرّاء الأمطار الأخيرة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تحوّل السيّد عيسى موسى، والي المنستير، مساء اليوم إلى المدينة العتيقة بالجهة، رفقة الكاتب العام للولاية، والكاتب العام المكلّف بتسيير بلدية المنستير، والمدير الجهوي للحماية المدنية، وعدد من الإطارات الأمنية، لمعاينة بنايتين غير آهِلَتَين بالسكّان و مغلقتين بمنطقة باب الكرم، تأثرتا بشكل كبير جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها الجهة، وأصبحتا تشكلان خطراً مباشرًا على سلامة المتساكنين و المارة بسبب الشقوق الخطيرة التي ظهرت فيهما.

و بعد التشاور بين أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث و مجابهتها و تنظيم النجدة، تقرّر وبصفة استعجالية هدم البنايتين تفاديًا للأخطار المحدقة.

و قد سخّرت بلدية المنستير على الفور المعدات والآليات اللازمة، حيث تواصلت أشغال الهدم حتى الساعة العاشرة مساءh، في إطار حرص السلطات المحلية على حماية الأرواح و ضمان السلامة العامة بالمنطقة.

