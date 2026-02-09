المنستير: وفاة تلميذ وإصابة آخر في حادثة اعتداء بسلاح أبيض

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تمكّنت الوحدات الأمنية المركّزة بمحيط المدارس والمعاهد بالمنستير، من إلقاء القبض على تلميذ (17 سنة) وقريبه (16 سنة) تولّيا الاعتداء بسلاح أبيض على تلميذيْن وقعا في خلاف معهما وذلك ببهو أحد المعاهد بالمكان.

وأكّدت الإدارة العامة للأمن الوطني في بلاغ لها مساء اليوم الإثنين 9 فيفري 2026، بأنّ الحادثة أسفرت عن إصابة أحد التلميذيْن بجروح طفيفة و وفاة الآخر.

و مازلت الأبحاث متواصلة للوقوف على ملابسات هذه الجريمة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



