المنستير: وفاة تلميذ وإصابة آخر في حادثة اعتداء بسلاح أبيض

تمكّنت الوحدات الأمنية المركّزة بمحيط المدارس والمعاهد بالمنستير، من إلقاء القبض على تلميذ (17 سنة) وقريبه (16 سنة) تولّيا الاعتداء بسلاح أبيض على تلميذيْن وقعا في خلاف معهما وذلك ببهو أحد المعاهد بالمكان.

وأكّدت الإدارة العامة للأمن الوطني في بلاغ لها مساء اليوم الإثنين 9 فيفري 2026، بأنّ الحادثة أسفرت عن إصابة أحد التلميذيْن بجروح طفيفة و وفاة الآخر.

و مازلت الأبحاث متواصلة للوقوف على ملابسات هذه الجريمة.

تعليقات

