Français
Anglais
العربية
سياسة

المنصة الرقمية للتشغيل من طالت بطالتهم: من يُشرف عليها وأي دور للبرلمان؟ إليك التفاصيل (فيديو)

كشف النائب ثامر مزهود عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس نواب الشعب في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أن الفصل الأول في القانون المتعلق بتشغيل أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيف العمومية حدد أن المنصة الرقمية التي سيتم تنزيل المعطيات الخاصة بالمترشحين للانتداب من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم، تكون تحت اشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.

وأوضح مزهود أنه طبقا لذات القانون فان وزارة التشغيل والتكوين المهني هي المسؤولة عن هذا الملف مضيفا “صحيح أن القانون لم يتضمن تسقيف زمني للانطلاق الفعلي لهذه المنصة لكن نحن كنواب شعب سنقوم بدورنا الرقابي في متابعة تنفيذ القوانين والإسراع بإصدار الأوامر الحكومية والأوامر الترتيبية لإنفاذه على أرض الواقع”.

وأكد محدثنا أن انفاذ هذا القانون سيكون على قائمة أولويات نواب الشعب موضحا ” سنمارس دورنا الرقابي من أجل ألا يعرف هذا القانون نفس مصير قانون 38 لسنة 2022.. وسنحرص كل الحرص من أجل إلزام الحكومة باحترام التشريعات التي يصدرها مجلس نواب الشعب وتنزيلها في جانب اجرائي وتطبيقي وتنفيذي على أرض الواقع”.

