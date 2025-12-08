Français
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: المنطقة العربية تسجّل أعلى درجات حرارة في تاريخها خلال سنة 2024

كشف تقرير جديد للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن شمال إفريقيا والشرق الأوسط شهدا في سنة 2024 السنة الأكثر حرارة منذ بدء التسجيلات المناخية.

وأوضح التقرير أن وتيرة الاحترار في هذه المناطق تتجاوز المعدل العالمي بمرتين، ما يجعلها من أكثر المناطق هشاشة أمام التغيّرات المناخية.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة، سيليست ساولو، إن الارتفاع المتسارع في درجات الحرارة أصبح «مضاعِفًا للأزمات»، نظرا لتأثيره الحاد على مجتمعات تعاني أصلًا من شح المياه، والتصحر، وموجات الحر الشديدة، وتدهور الأنظمة البيئية.

ودعت المنظمة إلى اعتماد إجراءات عاجلة للتخفيف من الانبعاثات، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتسريع سياسات التكيّف مع المخاطر المناخية المتنامية.

