المنظمة العالمية للأرصاد الجوي: 2024 كان العام الأحر على الإطلاق في تاريخ المنطقة العربية منذ بدء تسجيل درجات الحرارة

وفقًا لأول تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (OMM) حول حالة المناخ في المنطقة العربية، الذي نُشر مطلع ديسمبر الماضي، تتسارع وتيرة ارتفاع درجات الحرارة وتتفاقم تداعياتها.

وأضاف التقرير أن العالم العربي شهد في عام 2024 أشدّ سنواته حرارة على الإطلاق، وأن وتيرة الاحترار فيه تسارعت خلال العقود الأخيرة، بالتوازي مع اشتداد موجات الحرّ والجفاف، فضلًا عن حدوث عواصف وتهاطل أمطار متطرفة.

وجاء في بيان صادر عن المنظمة: «ترتفع درجات الحرارة بمعدل يفوق المتوسط العالمي بمرتين، مع موجات حرّ شديدة تُنهك المجتمع وتضعه تحت ضغط غير مسبوق».

وبحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، تتقاطع هذه التهديدات المناخية مع تحديات اجتماعية واقتصادية راهنة، مثل التوسع الحضري السريع، والنزاعات، والفقر، والنمو السكاني، ما يبرز الحاجة الملحّة إلى تعزيز القدرة على الصمود والاستثمار في الحدّ من المخاطر وضمان الأمن المائي.

