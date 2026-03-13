المنظمة الوطنيّة لروّاد الأعمال تفتح باب التّرشحات للنّسخة الثّانية من برنامج “وعد”

فتحت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال باب الترشحات للنسخة الثانية من برنامج “وعد” الموجه للشباب والشابات حاملي أفكار مشاريع، وحدد آخر أجل لقبولها يوم 12 أفريل 2026.

ويستهدف هذا البرنامج الشباب والشابات، وخاصة، خريجي وخريجات الجامعات ومراكز التكوين المهني حاملي أفكار مشاريع قابلة للتطوير والراغبين في تحويلها إلى مشاريع حقيقية وممن لديهم طموح في ريادة الاعمال واستعداد للالتزام ببرنامج مرافقة وتكوين، وفق ما نشرته المنظمة، امس الخميس، على صفحتها على “فايسبوك”.

ويقدم برنامج “وعد” مرافقة كاملة من خلال تـمين حصص تكوين تطبيقية في ريادة الأعمال (التصرّف، التسويق، المالية…) ومرافقة وإرشاد (Mentorat) من طرف روّاد ورائدات أعمال وخبراء ومساعدة في هيكلة وتطوير المشروع والدخول في شبكة من روّاد ورائدات الأعمال والشركاء وفرص للتواصل مع جهات تمويل.

وأفاد المصدر ذاته بأن الترشحات تتم عبر تعمير الاستمارة الموجودة في الرابط التالي: httpss://forms.gle/VRF62DkCLfYnkVJy8

