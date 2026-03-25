Français
Anglais
العربية
مجتمع

المنظّمة الدّولية للهجرة بتونس: عودة طوعية لـ97 مواطنا غينيا إلى بلدهم

أعلنت المنظّمة الدّولية للهجرة بتونس، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، عن تنظيم الرّحلة المستأجرة الرابعة ضمن برنامج العودة الطوعية والمساعدة على إعادة الإدماج منذ بداية سنة 2026 والتي مكنت 97 مهاجرا من العودة إلى بلادهم، غينيا.

وجرت هذه الرحلة الثلاثاء 24 مارس 2026، بدعم مالي من إيطاليا، وذلك في إطار شراكة دولية تهدف إلى توفير بدائل إنسانية للمهاجرين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، وفق البلاغ.

وتمثل هذه الرحلة محطة جديدة ضمن سلسلة من العمليات التي تنفذها المنظمة في تونس، في إطار برنامج العودة الطوعية الذي يوفر للمهاجرين عديد الخدمات مثل استصدار وثائق السفر وضمان العبور الآمن وتقديم الإرشادات لإعادة إدماج المهاجرين في بلدانهم الأصلية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

430
اقتصاد وأعمال

اختيار رواد أعمال من المغرب وتونس ومصر ضمن دفعة عام 2026 لمؤسسة توني إلوميلو

424
الأخبار

ليبرتــــــــــا، الأولى في تونس، تحقق نجاحًا كاملاً في تنفيذ برامج عمرة رمضان بنسبة 100%
372
الأخبار

سنة و 10 أشهر سجنا في حقّ سيف الدين مخلوف
364
اقتصاد وأعمال

ليبيا : الوصول إلى الناقلة النفطية الروسية وربطها بشكل آمن تمهيدا لسحبها إلى موقع مناسب
325
أخر الأخبار

من 26 إلى 29 مارس 2026 تونس تحتضن التظاهرة الفنية ” C ART HAGE”
300
أخر الأخبار

ليلة عقد المؤتمر..هيئة إدارية وطنية أخيرة برئاسة الطبوبي
285
الأخبار

رسالة تهنئة من الرئيس الصيني إلى رئيس الجمهورية بعيد الاستقلال
283
الأخبار

وزير الخارجيّة يؤكّد ضرورة مراجعة علاقات الشراكة بين تونس و الاتحاد الأوروبي لتكون أكثر توازنا و عدلًا
264
أخر الأخبار

هل ستتأثر الزّيادة في الأجور على المستوى المحلي بتداعيات الحرب على إيران…؟ خبير في الإقتصاد يكشف التفاصيل [فيديو]
260
الأخبار

تونس: تأجيل محاكمة حمادي الجبالي في قضية ذات صبغة إرهابية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى