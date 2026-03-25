المنيهلة: اضطراب في الإنارة العمومية بسبب خلل تقني خارجي

أعلنت بلدية المنيهلة عن تسجيل اضطراب في شبكة التنوير العمومي، نتيجة خلل تقني وقع خارج النطاق البلدي، مما انعكس على نسق تشغيل وإطفاء الأضواء في عدد من المناطق.

وأوضحت البلدية، في بلاغ رسمي، أن عملية تشغيل وإطفاء شبكة التنوير، التي تضم حوالي 90 محولًا، تتم حاليًا بصفة يدوية من قبل أعوان التنوير، وهو ما يفسر التأخير المسجل في تشغيل الإنارة أو إطفائها خلال هذه الفترة.

وأكدت البلدية أن هذا الإجراء مؤقت، في انتظار معالجة الخلل التقني وإعادة النظام إلى وضعه العادي، داعية متساكني المنطقة إلى تفهم الوضع.

