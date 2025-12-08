المهدية : إعطاء إشارة انطلاق توزيع مساعدات موجة البرد لموسم 2026/2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى التسريع في توجيه المساعدات الاجتماعية للفئات ذات الأولوية خلال موجة البرد، أشرف والي المهدية السيد أنيس العذاري، صباح اليوم الاثنين 08 ديسمبر 2025، على إعطاء إشارة انطلاق توزيع مساعدات موجة البرد لموسم 2025/2026 لفائدة الفروع المحلية للتضامن الاجتماعي بالجهة.

و جرى هذا الحدث بمقر الاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي، بحضور المعتمد الأول السيد عادل بن عمر والمديرة الجهوية للشؤون الاجتماعية والمتصرف الجهوي للتضامن.

و قد تضمن اللقاء عرضًا موجزًا حول برنامج التدخلات الموجهة لدعم العائلات محدودة الدخل خلال الفترة الشتوية، في ظل الحرص الوطني على توفير المساندة اللازمة لهذه الفئات.

إثر ذلك، أدى والي الجهة زيارة ميدانية إلى المخزن الجهوي للتضامن، حيث اطلع على سير عمليات إعداد المساعدات والمواد العينية، مؤكدا على ضرورة إيصالها إلى مستحقيها في أفضل الظروف وفي أسرع الآجال.

