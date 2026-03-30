المهدية : إيقاف 9 أنفار من بينهم إطار سام بالوظيفة العمومية و عوني أمن من أجل التنقيب عن الآثار

أذنت النيابة العمومية بالمهدية، اليوم الاثنين، “بإيقاف 9 أنفار بتهمة تكوين وفاق من أجل التنقيب عن الآثار”، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية وليد الشطبري في تصريح إعلامي.

و أوضح الشطبري أن من بين الموقوفين إطارا ساميا في الوظيفة العمومية وعوني أمن أحدهما في حالة مباشرة والثاني متقاعد.

و بين، في ذات الصدد، أن معلومات وردت على النيابة العمومية مفادها وجود عصابة تقوم بالتنقيب عن الآثار بأرض مصنفة ذات طابع أثري.

و أضاف المتحدث أن ممثل النيابة العمومية تنقل، مرفوقا بأعوان الضابطة العدلية، إلى عين المكان أين تمت المعاينات والتفتيش.

و تم خلال العملية حجز مجموعة من القطع النقدية يشتبه في أنها أثرية علاوة على معدات للتنقيب وبعض الكتب التي تستعمل في مثل هذه العمليات.

و تضمن المحجوز، زيادة على ما تقدم، كمية من العملة الصعبة فتح فيها بحث ديواني علاوة على توجيه تهمة غسيل الأموال.

و قال الشطبري أن الفرقة الثانية لمكافحة الإجرام ببن عروس تعهّدت بفتح بحث تحقيقي من أجل تكوين وفاق يهدف إلى التنقيب عن الآثار في أرض ذات صبغة أثرية وغسيل الأموال.

