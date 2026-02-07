المهدية : انقطاع التيار الكهربائي بعدة مناطق غدا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الشّركة التّونسيّة للكهرباء والغاز إقليم المهدية، أنّ التيّار الكهربائي سينقطع بسبب أشغال الصّيانة يوم غد الأحد، من السّاعة الثامنة والنصف صباحا إلى السّاعة الواحدة ظهرا بعدة مناطق من معتمدية سيدي علوان.

و تشمل هذه المناطق، حسب بلاغ أصدرته الشركة السبت، كل من شارع الحبيب بورقيبة وشارع فرحات حشاد وشارع الجمهورية وشارع 20 مارس ونهج ابن زيدون ونهج أبو القاسم الشابي ونهج مصطفى خريف ونهج الشهداء ونهج محمد الخامس ونهج خيري الدين باشا ونهج منصف باي.

و سيقع إرجاع التيّار الكهربائي بدون سابق إنذار حسب إنتهاء الأشغال بالمناطق المذكورة، وفق ذات البلاغ.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



