المهدية : حادث مرور خطير يٌسفر عن وفاة تلميذين و إصابة اثنين آخرين

أودى حادث مرور، جد صباح اليوم السبت ببومرداس، من ولاية المهدية، بحياة تلميذين، ونقل اثنين اخرين إلى مستشفى الطاهر صفر بالمهدية لاسعافهما.

و تمثل الحادث في اصطدام سيارة خفيفة (صاحبها اصيل المنطقة) بعدد من التلاميذ كانوا يعبرون الطريق لبلوغ الحافلة التي تنقلهم إلى معاهدهم.

و توفي تلميذ يبلغ من العمر 12 سنة وتلميذة تدرس بالسنة الثانية ثانوي، في ما أصيبت شقيقتها و ابنة عمّها في نفس الحادث، و يجري تقديم المساعدة الطبية لهما.

و طالب أهالي بومرداس، الذين أغلقوا الطريق الرابطة بين منطقتهم ومعتمدية الجم تنديدا بتكرر مثل هذه الحوادث، بتدخل السلطات الجهوية لوضع حد لهذه الكوارث من خلال تركيز مخفضات السرعة و تجهيزات تنبيه لمستعملي الطريق.

و تنقل والي الجهة و المتعمد الأول للولاية على عين المكان للحديث مع الأهالي و اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة المارّة و خاصة التلاميذ.

