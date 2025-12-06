Français
Anglais
العربية
الأخبار

المهدية : حادث مرور خطير يٌسفر عن وفاة تلميذين و إصابة اثنين آخرين

المهدية : حادث مرور خطير يٌسفر عن وفاة تلميذين و إصابة اثنين آخرين

أودى حادث مرور، جد صباح اليوم السبت ببومرداس، من ولاية المهدية، بحياة تلميذين، ونقل اثنين اخرين إلى مستشفى الطاهر صفر بالمهدية لاسعافهما.

و تمثل الحادث في اصطدام سيارة خفيفة (صاحبها اصيل المنطقة) بعدد من التلاميذ كانوا يعبرون الطريق لبلوغ الحافلة التي تنقلهم إلى معاهدهم.

و توفي تلميذ يبلغ من العمر 12 سنة وتلميذة تدرس بالسنة الثانية ثانوي، في ما أصيبت شقيقتها و ابنة عمّها في نفس الحادث، و يجري تقديم المساعدة الطبية لهما.

و طالب أهالي بومرداس، الذين أغلقوا الطريق الرابطة بين منطقتهم ومعتمدية الجم تنديدا بتكرر مثل هذه الحوادث، بتدخل السلطات الجهوية لوضع حد لهذه الكوارث من خلال تركيز مخفضات السرعة و تجهيزات تنبيه لمستعملي الطريق.

و تنقل والي الجهة و المتعمد الأول للولاية على عين المكان للحديث مع الأهالي و اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة المارّة و خاصة التلاميذ.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

546
الأخبار

كمال والي رئيساً جديداً للهيئة التسييرية للأولمبي الباجي

316
الأخبار

زبير بية : أداء منتخب تونس ضد فلسطين أسوأ من مباراة سوريا و الوضعية أصبحت معقدة
315
أخر الأخبار

الفرجاني ساسي: “نعتذر من التونسيين” (فيديو)
303
الأخبار

صفاقس: انطلاق عملية توزيع المساعدات لمجابهة موجة البرد
290
الأخبار

تونس: استئناف النظر في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري أمام دائرة الإرهاب
278
أخر الأخبار

باجة: نفوق حوت على شاطئ الزوارع
272
الأخبار

نتنياهو يحطّ في نيويورك لإذلال مامداني و الانتقام لترامب؟
270
الأخبار

إطلاق منصّة رقمية جديدة لتسهيل الحصول على بطاقة الإعاقة: خطوة نوعية في الخدمات الاجتماعية
261
الأخبار

إنجاز طبي غير مسبوق: فريق مستشفى الرابطة ينجح في استئصال اضطراب نظم قلبي لرضيع بتقنية ثلاثية الأبعاد
260
اقتصاد وأعمال

فرنسا : المرشّح الأوفر حظًا للرئاسة في موقف حرج… شكوى إلى النيابة الوطنية المالية بتهم المحاباة و اختلاس الأموال العامة

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى