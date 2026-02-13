المهدية: حجز قرابة مليون دينار وإيقاف ثلاثة أشخاص من بينهم زوجان.. وشبهة غسل أموال

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية بالاحتفاظ بثلاثة أشخاص من بينهم زوجان، مع إدراج طرف رابع في التفتيش، وذلك على خلفية قضية تتعلق بشبهات تكوين وفاق والاعتداء على الأملاك والأشخاص إضافة إلى غسل الأموال.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية، وليد شطربي، في تصريح لإذاعة موزاييك، أنه تم فتح بحث تحقيقي ضد المشتبه بهم من أجل تكوين وفاق بهدف الاعتداء على الأملاك والأشخاص، إلى جانب تكوين وفاق بقصد غسل الأموال، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث الجارية.

تفتيش سيارة يكشف مبالغ مالية هامة

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام دورية أمنية بالمهدية، في إطار عملها الروتيني، باستيقاف سيارة على مستوى الطريق الوطنية. وكان على متنها رجل وامرأة تبيّن أنهما زوجان، قبل أن يخضعا إلى عملية تفتيش دقيقة للوسيلة.

وقد أسفرت عملية التفتيش عن حجز عدد من الأكياس البلاستيكية التي كانت تحتوي على مبالغ مالية هامة من العملة المحلية والأجنبية، ما أثار الشبهات حول مصدر هذه الأموال وظروف نقلها.

قيمة المحجوز تقارب مليون دينار

وبحسب المعطيات الأولية، فإن القيمة الجملية للمبالغ المالية المحجوزة تناهز مليون دينار، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بمصدرها أو الجهة التي كانت ستؤول إليها.

وتتواصل الأبحاث للكشف عن جميع الأطراف المحتمل تورطها في هذه القضية، وتحديد ما إذا كانت العملية مرتبطة بشبكة أوسع تنشط في مجال غسل الأموال أو الجرائم المالية.

