الأخبار

المهدية: حجز وإتلاف مواد استهلاكية منتهية الصلاحية

أفادت تقارير الإدارة الجهوية للتجارة بالمهدية، عرضت اليوم الجمعة بمقر الولاية، بمناسبة جلسة عمل خصصت للاستعداد لشهر رمضان، بأنه قد تم حجز واتلاف 4180 كلغ من المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية، من بداية السّنة إلى غاية 27 جانفي الجاري.

و أوضحت نفس التّقارير، أنّ فرق المراقبة وجهت 22 تنبيها وحرّرت 18 محضر بحث متعلّق بالسّلامة الغذائية، بعد تأمين 82 فريقا للمراقبة الاقتصادية لـ500 زيارة ميدانية، شملت كلّ القطاعات بمختلف معتمديات الجهة.
وأصدرت الإدارة الجهوية للتّجارة، تبعا لتلك الزيارات، قراري (02) غلق وقتي ضدّ محلات ناشطة في مجالي الدّواجن والأكلة الخفيفة.
وبينت المعطيات المقدّمة أنّه تمّ رفع 08 عينات من مياه الشّراب قصد إجراء تحاليل بكتريولوجية عليها، افادت 04 منها بأنها مطابقة للمواصفات في انتظار صدور نتائج بقية العينات.

تعليقات

