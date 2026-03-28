المهدية : رفع إجمالي 864 مخالفة اقتصادية و حجز كميات هامّة من المواد الاستهلاكية طيلة شهر رمضان

رفعت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمهدية، خلال شهر رمضان المنقضي، إجمالي 864 مخالفة اقتصاديّة إثر 4480 زيارة تفقّد أمنها 139 فريق مراقبة طيلة الشهر المبارك، وفق احصائيات الإدارة الجهوية للتجارة.

و سُجّل أكبر عدد من المخالفات في قطاع الخضر والغلال بـ321 مخالفة، يليه قطاع المواد الغذائية بـ156 مخالفة، وقطاع الدواجن والبيض بـ77 مخالفة.

و توزّعت المخالفات، حسب النوع، إلى 282 مخالفة من أجل الزيادة في الأسعار، و166 مخالفة تتعلّق بعدم إشهار الأسعار، و156 متعلّقة بآلات الوزن، و113 بالفوترة.

و أفضت الحملات خلال نفس الفترة إلى حجز أكثر من 7 أطنان من القهوة، و189 لتر من الزيت النباتي، و929 كغ من السكر المدعم، وأكثر من 528 كغ من الموز المهرب، و5561 علبة سجائر، و271 كغ من الفارينة المدعمة، و8 آلات وزن.

من جهتها، أمّنت الإدارة الجهويّة للسلامة الصحيّة للمنتجات الغذاية بالمهدية هيئة السلامة الغذائية، خلال شهر الصيام، 674 زيارة تفقد أفضت إلى إصدار 19 تنبيها للرفع من مستوى حفظ المواد الاستهلاكية، وإلى تحرير 20 محضر بحث متعلّقة بمسك منتوجات غير آمنة و غير صالحة للاستهلاك.

