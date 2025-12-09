Français
Anglais
العربية
الأخبار

الموزامبيقي دومينغيز سيصبح ثاني أكبر لاعب سنا في تاريخ كأس الأمم الإفريقية

الموزامبيقي دومينغيز سيصبح ثاني أكبر لاعب سنا في تاريخ كأس الأمم الإفريقية بعد المصري عصام الحضري

ضمت موزامبيق الجناح دومينغيز البالغ من العمر 42 عاما إلى قائمة منتخبها لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم هذا الشهر بعدما أعلنت تشكيلة تضم 25 لاعبا للمشاركة في البطولة التي ستقام في المغرب.

و احتفل دومينغيز بعيد ميلاده 42 عاما الشهر الماضي، وإذا شارك سيكون ثاني أكبر لاعب سنا يلعب في النهائيات بعد المصري عصام الحضري الذي كان يبلغ من العمر 44 عاما و21 يوما عندما حرس المرمى في نهائي كأس الأمم 2017 أمام الكاميرون في الغابون.

و استبعد المدرب تشيكينيو كوندي اللاعب المخضرم دومينغيز في وقت سابق من هذا العام بعد أن سلم جواز سفره في وقت متأخر ولم يحصل على التأشيرة اللازمة للذهاب إلى مصر ليضطر الفريق لخوض مباراة مهمة في تصفيات كأس العالم في غيابه.

لكنه حصل على استدعاء لمباراتين وديتين الشهر الماضي و احتفظ بمكانه.

و تنافس موزامبيق في المجموعة السادسة بكأس الأمم الإفريقية و تواجه كوت ديفوار حاملة اللقب في مباراتها الافتتاحية في مراكش في 24 ديسمبر قبل أن تواجه الغابون و الكاميرون.

و يشارك الفريق في النهائيات للبطولة الثانية على التوالي، لكن قبل ذلك كانت آخر مشاركة له في 2010 في أنغولا، حين كان دومينغيز ضمن التشكيلة، وكذلك المدافع ميشير الذي يبلغ من العمر 37 عاما حاليا.

و فيما يلي القائمة :

في حراسة المرمى : إرنان و إيفان أوروبال و كيميس زافالا

مدافعون : برونو لانغا و تشامبوكو و ديوغو كاليلا و إدميلسون و ميشير و ناناني و نيني و أوسكار ورينيلدو.

لاعبو الوسط : ألفونسو أمادي و دومينغيز و جيما و كامبالا و كينز عبد الله و مازا.

مهاجمون : تشاميتو و فيصل بنغال وجيني كاتامو و جيلدو فيلانكولوس و ميلكي و ستانلي راتيفو و ويتي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

506
الأخبار

الأولمبي الباجي يستأنف تحضيراته و رئيس الهيئة التسييرية يعد بضمان البقاء في الرابطة الأولى

350
اقتصاد وأعمال

وزيرة المالية تدشّن مقر فرقة الحرس الديواني بقرمبالية و تتابع ظروف العمل بالمكتب الجهوي
303
الأخبار

صفاقس تحتضن ملتقى علميًا حول حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية و المسؤولية الطبية [فيديو]
303
الأخبار

قرار جديد من الاتحاد الأوروبي تجاه تونس
296
الأخبار

علي معلول : “ان شاء الله سنُقدّم في كأس إفريقيا مردودا يليق بالمنتخب”  [فيديو]
270
الأخبار

شي جين بينغ يتحدى ترامب و ماكرون بفائض تجاري يبلغ 1080 مليار دولار : «الصين ستسحقنا…»
258
الأخبار

كأس العرب 2025 – المجموعة الأولى: تونس تُقصى رغم الانتصار… فلسطين وسوريا في ربع النهائي (فيديو)
254
الأخبار

فرجاني ساسي : “إن شاء الله سنٌقدّم آداء أفصل في البطولات القادمة و شكرا لجماهيرنا” [فيديو]
254
اقتصاد وأعمال

فرنسا: فرض رسوم جمركية على الصين!
243
الأخبار

تزويد السوق بقوارير الغاز المنزلي محور اجتماع موسّع بإشراف وزير التجارة

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى