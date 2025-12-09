الموزامبيقي دومينغيز سيصبح ثاني أكبر لاعب سنا في تاريخ كأس الأمم الإفريقية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ضمت موزامبيق الجناح دومينغيز البالغ من العمر 42 عاما إلى قائمة منتخبها لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم هذا الشهر بعدما أعلنت تشكيلة تضم 25 لاعبا للمشاركة في البطولة التي ستقام في المغرب.

و احتفل دومينغيز بعيد ميلاده 42 عاما الشهر الماضي، وإذا شارك سيكون ثاني أكبر لاعب سنا يلعب في النهائيات بعد المصري عصام الحضري الذي كان يبلغ من العمر 44 عاما و21 يوما عندما حرس المرمى في نهائي كأس الأمم 2017 أمام الكاميرون في الغابون.

و استبعد المدرب تشيكينيو كوندي اللاعب المخضرم دومينغيز في وقت سابق من هذا العام بعد أن سلم جواز سفره في وقت متأخر ولم يحصل على التأشيرة اللازمة للذهاب إلى مصر ليضطر الفريق لخوض مباراة مهمة في تصفيات كأس العالم في غيابه.

لكنه حصل على استدعاء لمباراتين وديتين الشهر الماضي و احتفظ بمكانه.

و تنافس موزامبيق في المجموعة السادسة بكأس الأمم الإفريقية و تواجه كوت ديفوار حاملة اللقب في مباراتها الافتتاحية في مراكش في 24 ديسمبر قبل أن تواجه الغابون و الكاميرون.

و يشارك الفريق في النهائيات للبطولة الثانية على التوالي، لكن قبل ذلك كانت آخر مشاركة له في 2010 في أنغولا، حين كان دومينغيز ضمن التشكيلة، وكذلك المدافع ميشير الذي يبلغ من العمر 37 عاما حاليا.

و فيما يلي القائمة :

في حراسة المرمى : إرنان و إيفان أوروبال و كيميس زافالا

مدافعون : برونو لانغا و تشامبوكو و ديوغو كاليلا و إدميلسون و ميشير و ناناني و نيني و أوسكار ورينيلدو.

لاعبو الوسط : ألفونسو أمادي و دومينغيز و جيما و كامبالا و كينز عبد الله و مازا.

مهاجمون : تشاميتو و فيصل بنغال وجيني كاتامو و جيلدو فيلانكولوس و ميلكي و ستانلي راتيفو و ويتي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



