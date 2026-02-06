Français
رياضة

الموسم العادي: نتائج مباريات ليلة الخميس إلى الجمعة (فيديو)

في ليلة الخميس إلى الجمعة، ابتسمت المواجهة الهجومية بين دالاس مافريكس وسان أنطونيو سبيرز للضيوف، الذين فازوا بنتيجة 135–123، بفضل الأداء اللافت لفيكتور ويمبانياما، صاحب 29 نقطة و11 متابعة و6 تمريرات حاسمة.

ويحتل سان أنطونيو المركز الثاني في المنطقة الغربية (35 فوزًا – 16 خسارة)، متأخرًا بخمس هزائم عن المتصدر أوكلاهوما سيتي (40 فوزًا – 12 خسارة)، ومتقدمًا بفارق فوزين عن دنفر ناغتس (33 فوزًا – 19 خسارة).

النتائج المسجلة:

  • أورلاندو ماجيك 118–98 بروكلين نتس

  • ديترويت بيستونز 117–126 واشنطن ويزاردز

  • أتلانتا هوكس 121–119 يوتا جاز

  • تورونتو رابتورز 123–107 شيكاغو بولز

  • هيوستن روكتس 99–109 شارلوت هورنتس

  • دالاس مافريكس 123–135 سان أنطونيو سبيرز

  • فينيكس صنز 97–101 غولدن ستايت ووريرز

  • لوس أنجلوس ليكرز 119–115 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز

