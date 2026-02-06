الموسم العادي: نتائج مباريات ليلة الخميس إلى الجمعة (فيديو)

في ليلة الخميس إلى الجمعة، ابتسمت المواجهة الهجومية بين دالاس مافريكس وسان أنطونيو سبيرز للضيوف، الذين فازوا بنتيجة 135–123، بفضل الأداء اللافت لفيكتور ويمبانياما، صاحب 29 نقطة و11 متابعة و6 تمريرات حاسمة.
ويحتل سان أنطونيو المركز الثاني في المنطقة الغربية (35 فوزًا – 16 خسارة)، متأخرًا بخمس هزائم عن المتصدر أوكلاهوما سيتي (40 فوزًا – 12 خسارة)، ومتقدمًا بفارق فوزين عن دنفر ناغتس (33 فوزًا – 19 خسارة).
النتائج المسجلة:
أورلاندو ماجيك 118–98 بروكلين نتس
ديترويت بيستونز 117–126 واشنطن ويزاردز
أتلانتا هوكس 121–119 يوتا جاز
تورونتو رابتورز 123–107 شيكاغو بولز
هيوستن روكتس 99–109 شارلوت هورنتس
دالاس مافريكس 123–135 سان أنطونيو سبيرز
فينيكس صنز 97–101 غولدن ستايت ووريرز
لوس أنجلوس ليكرز 119–115 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز
اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح.