الموسم العادي: نتائج مباريات ليلة الخميس إلى الجمعة (فيديو)

في ليلة الخميس إلى الجمعة، ابتسمت المواجهة الهجومية بين دالاس مافريكس وسان أنطونيو سبيرز للضيوف، الذين فازوا بنتيجة 135–123، بفضل الأداء اللافت لفيكتور ويمبانياما، صاحب 29 نقطة و11 متابعة و6 تمريرات حاسمة.

ويحتل سان أنطونيو المركز الثاني في المنطقة الغربية (35 فوزًا – 16 خسارة)، متأخرًا بخمس هزائم عن المتصدر أوكلاهوما سيتي (40 فوزًا – 12 خسارة)، ومتقدمًا بفارق فوزين عن دنفر ناغتس (33 فوزًا – 19 خسارة).

النتائج المسجلة: