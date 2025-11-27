الميداني الضاوي: الانتاج على مستوى التمور يعتبر محترما و لكن الاشكال في هذا القطاع هو كيفية التعامل ما بعد الصابة [فيديو]

في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الأربعاء، 26 نوفمبر 2025، تحدّث رئيس النّقابة التونسية للفلاحين، الميداني الضاوي، عن جملة من المشاكل التي يعاني منها منتجو التمور في تونس و خاصة هذه السنة في ظلّ الانتاج القياسي، و قال الضاوي إنّه بالنّسبة لكميات التمور هذه السنة و خاصة في الجهات المنتجة و هي قبلي و توزر و الجنوب بصفة عامة تعتبر الصابة محترمة و بجودة عالية و ذلك بفضل عامل الطّقس.
و أوضح المتحدّثه أنّ الاشكال في هذا القطاع يكون في أغلب الاحيان ما بعد الصابة، و ذلك لوجود عدّة اشكالات على مستوى التسعيرة و التسويق و البحث عن اسواق و غيرها، مشيرا إلى أنّه في عديد المناسبات يتمّ لفت الانتباه لجملة هذه الاشكاليات في مختلف القطاعات الفلاحية الاخرى و ليس في انتاج التمور فقط.
و أضاف الضاوي أنّ “الدّقلة” حاليا تباع بـ 3000 مليم و 3500 مليم و ذلك من المنتج مباشرة، في حين أنّها في الاسواق تروج بـ 7000 مليم و 8000 مليم و تكون الجودة متوسّطة و ليست العالية، مشدّدا على أنّه في هذه الوضعية يكون المستهلك و المنتج متضرّران على حدّ السواء.
و اكّد محدّث تونس الرّقمية على كون الاشكال يكون اساسا في مسالك التوزيع، و بالتالي فإنّه من الضروري ان يتمّ ضبط العملية و تنظيمها، خاصة إثر اتهام الفلاحين بترويج المنتوجات باسعار مشطّة بالرّغم من وفرة الانتاج و الحال أنّ الاشكال يكون أساسا بسبب الحلقة الوسطى ما بين الفلاح و المستهلك و التي يجب أن تتم مراقبتها، بهدف القيام بالمعادلة الصحيحة بين المنتج و المستهلك.
و تابع الضاوي القول إنّ الحلقة الوسطة حاليا لا يقصد بها مخازن التبريد التي تقوم حاليا بشراء مخزونها، بل هم التجار و الوسطاء.
و عن التسويق و تصمين هذا المنتوج الوطني و ترويجه خاصة في دول اجنبيّة، شدّد رئيس نقابة الفلاحين على أنّ المعضلة اليوم في تونس و الاشكال هو، ما بعد الانتاج على مستوى مختلف المنتوجات الفلاحية و ليس التمور فقط، إذ يجب العمل على تثمين المنتوجات الوطنية و الترويج لها بشكل مكثف و ذلك عن طريق الاشهار و تنظيم أيام إعلامية و التعريف بالمنتوج في الأسواق الخارجية المختلفة، خاصة و أنّ هذه المنتوجات مثل زيت الزيتون و التمور ذات جودة عالية و فيها وفرة، وفق تعبيره.
