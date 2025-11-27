الميداني الضاوي: الانتاج على مستوى التمور يعتبر محترما و لكن الاشكال في هذا القطاع هو كيفية التعامل ما بعد الصابة [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الأربعاء، 26 نوفمبر 2025، تحدّث رئيس النّقابة التونسية للفلاحين، الميداني الضاوي، عن جملة من المشاكل التي يعاني منها منتجو التمور في تونس و خاصة هذه السنة في ظلّ الانتاج القياسي، و قال الضاوي إنّه بالنّسبة لكميات التمور هذه السنة و خاصة في الجهات المنتجة و هي قبلي و توزر و الجنوب بصفة عامة تعتبر الصابة محترمة و بجودة عالية و ذلك بفضل عامل الطّقس.

و أوضح المتحدّثه أنّ الاشكال في هذا القطاع يكون في أغلب الاحيان ما بعد الصابة، و ذلك لوجود عدّة اشكالات على مستوى التسعيرة و التسويق و البحث عن اسواق و غيرها، مشيرا إلى أنّه في عديد المناسبات يتمّ لفت الانتباه لجملة هذه الاشكاليات في مختلف القطاعات الفلاحية الاخرى و ليس في انتاج التمور فقط.

و أضاف الضاوي أنّ “الدّقلة” حاليا تباع بـ 3000 مليم و 3500 مليم و ذلك من المنتج مباشرة، في حين أنّها في الاسواق تروج بـ 7000 مليم و 8000 مليم و تكون الجودة متوسّطة و ليست العالية، مشدّدا على أنّه في هذه الوضعية يكون المستهلك و المنتج متضرّران على حدّ السواء.

و اكّد محدّث تونس الرّقمية على كون الاشكال يكون اساسا في مسالك التوزيع، و بالتالي فإنّه من الضروري ان يتمّ ضبط العملية و تنظيمها، خاصة إثر اتهام الفلاحين بترويج المنتوجات باسعار مشطّة بالرّغم من وفرة الانتاج و الحال أنّ الاشكال يكون أساسا بسبب الحلقة الوسطى ما بين الفلاح و المستهلك و التي يجب أن تتم مراقبتها، بهدف القيام بالمعادلة الصحيحة بين المنتج و المستهلك.

و تابع الضاوي القول إنّ الحلقة الوسطة حاليا لا يقصد بها مخازن التبريد التي تقوم حاليا بشراء مخزونها، بل هم التجار و الوسطاء.

و عن التسويق و تصمين هذا المنتوج الوطني و ترويجه خاصة في دول اجنبيّة، شدّد رئيس نقابة الفلاحين على أنّ المعضلة اليوم في تونس و الاشكال هو، ما بعد الانتاج على مستوى مختلف المنتوجات الفلاحية و ليس التمور فقط، إذ يجب العمل على تثمين المنتوجات الوطنية و الترويج لها بشكل مكثف و ذلك عن طريق الاشهار و تنظيم أيام إعلامية و التعريف بالمنتوج في الأسواق الخارجية المختلفة، خاصة و أنّ هذه المنتوجات مثل زيت الزيتون و التمور ذات جودة عالية و فيها وفرة، وفق تعبيره.

