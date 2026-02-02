Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

الميداني الضاوي: “تقدّم موسم جني الزّيتون بما يقارب الـ 70 % و الأمطار الاخيرة لها تأثير على جودة الزيت” [فيديو]

في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الإثنين، 02 فيفري 2026، أفاد رئيس النّقابة التونسية للفلاحين الميداني الضاوي، بأنّه حاليا يجب تقييم مكاسب موسم جني الزّيتون و نتائجه، إذ أنّه لا يجب فقط الحديث عن تقدّم الموسم بل و أيضا عن نتيجة في علاقة بالفلاحين المنتجين إذ يمكن القول أنّ هذه السنة كانت غريبة الأطوار خاصة على مستوى كثرة التردد في أخذ القرار و على مستوى الجني و حتى على مستوى العوامل الطّبيعية.

و أوضح الضاوي أنّ مختلف هذه العوامل كانت ضدّ موسم جني الزّيتون الحالي الأمر الذّي تسبب في تأخرّ الموسم، بالاضافة إلى أنّ الطّبيعة سامهت في اتلاف جزء من الصابة إذ انّ الرياح تسبّبت في اتلاف الكثير من حبات الزيتون و بالتالي ضاعت نسبة من المحصول.

و شدّد المتحدّث على أنّه يجب الأخذ بعين الاعتبار انّ الموسم محدّد بزمن لتفادي مثل هذه المشاكل، و مشاكل أخرى متعلّقة بالصابة و بالجودة و بصابة السنة المقبلة ايضا، حيث يبقى اشكال الفلاحة في تونس هو مشكلة اليد العاملة و هي حاليا من اكبر المشاكل في الفلاحة و هذا يعد سببا في تأخّر الموسم، بالاضافة إلى انّ اليد العاملة ستتقلص مع حلول شهر رمضان.

و أكّد الضاوي أنّ نسبة تقدّم موسم جني الزّيتون حاليا هي تقريبا ما بين 60 % و 70 %، و لفت الانتباه إلى أنّ الامطار الاخيرة سيكون لها تأثير كذلك على جودة الزيت و ذلك لكون حبات الزيتون ستتشبع بماء المطر، هذا بالاضافة إلى كون حبة الزّيتون في حال تشبعها بالماء تسقط مع عامل الرياح ايضا.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

584
الأخبار

باجة : الحماية المدنية تنقذ سيارة بها أربعة أشخاص جرفتهم مياه الأمطار

376
أخر الأخبار

باجة تسجّل نزول كميات هامة من الأمطار خلال 48 ساعة
345
الأخبار

باجة : سقوط الأشجار و الأسلاك الكهربائية بسبب الرياح القوية و الأمطار [فيديو]
327
الأخبار

علي خامنئي يُهدّد الأمريكيين بحرب إقليمية
314
أخر الأخبار

غار الدماء: وفاة شخص جرفته سيول وادي مجردة
312
الأخبار

ملعب الشاذلي زويتن : انهيار جزء من السور المحاذي لمأوى السيارات
295
الأخبار

مقترح لتعليق العمل بآلية رفع السيارات و استبدالها بنظام “الخطايا اللاصقة”
272
الأخبار

والي منوبة : “سنتصدى بصرامة للاعتداءات على الأودية و البناء الفوضوي و بيع التقاسيم العشوائية”
271
الأخبار

تحديد موعد حلول رمضان 2026 في عدد من الدول
261
الأخبار

وزير النقل يتابع نشاط المعهد الوطني للرصد الجوي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى