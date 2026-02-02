الميداني الضاوي: “تقدّم موسم جني الزّيتون بما يقارب الـ 70 % و الأمطار الاخيرة لها تأثير على جودة الزيت” [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الإثنين، 02 فيفري 2026، أفاد رئيس النّقابة التونسية للفلاحين الميداني الضاوي، بأنّه حاليا يجب تقييم مكاسب موسم جني الزّيتون و نتائجه، إذ أنّه لا يجب فقط الحديث عن تقدّم الموسم بل و أيضا عن نتيجة في علاقة بالفلاحين المنتجين إذ يمكن القول أنّ هذه السنة كانت غريبة الأطوار خاصة على مستوى كثرة التردد في أخذ القرار و على مستوى الجني و حتى على مستوى العوامل الطّبيعية.

و أوضح الضاوي أنّ مختلف هذه العوامل كانت ضدّ موسم جني الزّيتون الحالي الأمر الذّي تسبب في تأخرّ الموسم، بالاضافة إلى أنّ الطّبيعة سامهت في اتلاف جزء من الصابة إذ انّ الرياح تسبّبت في اتلاف الكثير من حبات الزيتون و بالتالي ضاعت نسبة من المحصول.

و شدّد المتحدّث على أنّه يجب الأخذ بعين الاعتبار انّ الموسم محدّد بزمن لتفادي مثل هذه المشاكل، و مشاكل أخرى متعلّقة بالصابة و بالجودة و بصابة السنة المقبلة ايضا، حيث يبقى اشكال الفلاحة في تونس هو مشكلة اليد العاملة و هي حاليا من اكبر المشاكل في الفلاحة و هذا يعد سببا في تأخّر الموسم، بالاضافة إلى انّ اليد العاملة ستتقلص مع حلول شهر رمضان.

و أكّد الضاوي أنّ نسبة تقدّم موسم جني الزّيتون حاليا هي تقريبا ما بين 60 % و 70 %، و لفت الانتباه إلى أنّ الامطار الاخيرة سيكون لها تأثير كذلك على جودة الزيت و ذلك لكون حبات الزيتون ستتشبع بماء المطر، هذا بالاضافة إلى كون حبة الزّيتون في حال تشبعها بالماء تسقط مع عامل الرياح ايضا.

