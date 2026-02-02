Français
الميركاتو: الاتحاد يحدد بالفعل شروط رحيل كريم بنزيمة !

بحسب ما أفاد به الصحافي المعروف ساشا تافولييري، حدّد نادي الاتحاد السعودي سقفًا ماليًا واضحًا لأي طرف يرغب في التعاقد مع قائده الفرنسي كريم بنزيمة.

وأكدت المصادر ذاتها أنه لن يتم فتح أي نقاش ما لم تتجاوز قيمة العرض حدًا أدنى يبلغ 25 مليون يورو.

وكان بنزيمة، القريب في فترة سابقة من ارتداء قميص الهلال، قد التحق بالاتحاد صيف 2023 قادمًا من ريال مدريد. وخاض المهاجم الفرنسي 83 مباراة في مختلف المسابقات، سجّل خلالها 54 هدفًا وقدّم 17 تمريرة حاسمة، مسهمًا في التتويجين اللذين أحرزهما النادي خلال الموسم الماضي (الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين).

وفي هذا السياق، رفض مدرب الهلال الإيطالي سيموني إنزاغي التعليق على الشائعات المتداولة بشأن انتقال النجم الفرنسي إلى «الزعيم». وقبيل مواجهة الأهلي، أكد أن تركيزه منصبّ بالكامل على المباراة، معربًا في الوقت ذاته عن ثقته في عمل إدارة النادي، دون الخوض في تفاصيل سوق الانتقالات.

