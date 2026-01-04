الميركاتو: وسام بن يدر إلى جانب حكيم زياش في الوداد البيضاوي سنة 2026 !

بعد تراجع نتائجه بشكل لافت عقب هزيمته، ميدانيًا وقانونيًا، أمام المحكمة الرياضية الدولية (TAS) إثر نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي الرياضي التونسي، يسعى الوداد البيضاوي إلى تعزيز صفوفه وتوجيه ضربات مدوية في سوق الانتقالات.

فبعد تأكيد انضمام حكيم زياش في نوفمبر الماضي، ومحاولاته السابقة لضم أسماء وازنة مثل ماريو بالوتيلي وجيمس رودريغيز خلال صيف 2024، ثم كريستيانو رونالدو الصيف الماضي قبل كأس العالم للأندية، يتداول في كواليس النادي الأحمر خلال الأيام الأخيرة اسم جديد من العيار الثقيل.

وتشير المعطيات إلى أن مسؤولي الوداد باتوا قريبين جدًا من حسم صفقة الدولي الفرنسي وسام بن يدر، الذي كان محل اهتمام سابق من الترجي الرياضي التونسي.

وبحسب معلومات موقع Foot Mercato، فإن المهاجم البالغ من العمر 35 عامًا توصل بالفعل إلى اتفاق مع الوداد البيضاوي، ولم يتبقّ سوى بعض التفاصيل النهائية لإتمام انفصاله عن ناديه الحالي ساكاريا سبور، الناشط في الدرجة الثانية التركية.

ومن أصول تونسية، كان بن يدر بين سنتي 2019 و2024 أحد أبرز هدافي الدوري الفرنسي مع نادي موناكو، حيث سجل 118 هدفًا.

غير أن مغادرته للنادي جاءت على خلفية اتهامات بـ«الاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، والاعتداء الجنسي»، وهو ما عقد وضعه القانوني وسرّع برحيله.

وبعد تجربة قصيرة دامت ثلاثة أشهر في إيران مع نادي سباهان، انتقل المهاجم السابق لإشبيلية إلى الدرجة الثانية التركية، حيث سجل 5 أهداف في 14 مباراة.

ويبقى السؤال المطروح: هل ستتحول هذه الصفقة المحتملة إلى نجاح رياضي، إلى جانب الصدى الإعلامي الكبير، خاصة في ظل سعي الوداد لخوض دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية، إلى جانب منافسات البطولة المحلية «البطولة الاحترافية» (Botola) ؟