النائبة فاطمة مسدي: “صفاقس محرومة من بحرها …”

نشرت النائبة بمجلس نوّاب الشعب فاطمة مسدي صورةً قالت أنها التقطتها صباح اليوم من شاطئ سيدي منصور بصفاقس.

واعتبرت النائبة أن هذه الصورة تلخص كل شيء: أوساخ وتعفّن… وأضافت أن هذا الفضاء كان يجب أن يكون متنفس للعائلات.

قالت النائبة أن “صفاقس محرومة من بحرها والأخطر: قارب حديدي يُستعمل للحرقة متروك على الشاطئ وكأن الأمر عادي! هذا فشل في النظافة، وفشل في التنمية، وفشل في الأمن”.

وأنهت تدونتها بأن “صفاقس تستحق بحر نظيف وحماية حقيقية… و ليس بالصمت والتجاهل”

