النائب بُثينة الغانمي : 17 ملعباً في تونس بحاجة إلى صيانة [فيديو]

أكدت النائب بمجلس نواب الشعب و عضو لجنة الرياضة، بثينة الغانمي ، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن 17 ملعباً في تونس تحتاج إلى صيانة و تدخل سريع من سلطة الإشراف.
و أشارت الغانمي إلى أنّ ملعب رادس هو الوحيد القادر على احتضان المسابقات الإفريقية ، معربة عن استغرابها من أن تونس تمتلك ملعباً واحداً فقط مؤهلا لخوض المباريات الكبرى.
و ختمت بثينة حديثها بأنه لا يوجد تقدّم في أشغال ملعب المنزه لذلك ننتظر التسريع في صيانته و استكمال تهيئته من أجل إراحة الملاعب الأخرى.
تعليقات
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب