النائب عواطف الشنيتي: “بناء 5 آلاف مسكن اجتماعي على 5 سنوات غير كافي” [فيديو]

شدّدت النائب بمجلس نواب الشعب عواطف الشنيتي على أن مشروع بناء 5 آلاف مسكن اجتماعي على مدى 5 سنوات يبقى “عددا قليلا جدا”، مطالبة وزير التجهيز والإسكان بالعمل على إيجاد حلول ترفع من نسق الإنجاز وتستجيب لحاجيات المواطنين، وذلك خلال جلسة عامة بالبرلمان.

انتقاد لنسق البرنامج ومطالبة بحلول عملية

وخلال مداخلتها، اعتبرت الشنيتي أن الأرقام المعلنة لا تواكب حجم الطلب على السكن الاجتماعي، داعية إلى مراجعة البرنامج بما يضمن توسيع العرض وتوفير حلول أكثر فاعلية لفائدة الفئات المعنية.

دعوة لإدراج ولايات الشمال الغربي وتنقيح مجلة التعمير

وطالبت النائب بإدراج ولايات الشمال الغربي ضمن قائمة المساكن الاجتماعية، إلى جانب الدعوة إلى تنقيح مجلة التعمير، بما من شأنه ـ وفق تقديرها ـ تسهيل الإجراءات وتحسين الإطار المنظم للتهيئة والبناء.

إشادة بمشروعي الكراء المملّك وتأثيرهما على العائلات

من جهة أخرى، ثمّنت الشنيتي مشروعي القانونين المتعلقين ببيع المساكن الاجتماعية عبر عقود الكراء المملّك، معتبرة أن هذه الصيغة ستكون لها انعكاسات إيجابية ومباشرة على العائلات من خلال تسهيل النفاذ إلى السكن وتحسين شروط التملك.

