النادي الإفريقي – النجم الساحلي، محمد المكشر: “النادي الإفريقي كان الأفضل على جميع المستويات” (فيديو)

عقب طرده من المباراة وهزيمة فريقه أمام النادي الإفريقي، صرّح مدرّب النجم الساحلي محمد المكشر قائلاً: «أولاً أهنّئ النادي الإفريقي على الفوز، لأنه كان الأفضل على جميع المستويات. كما في مباراتنا الأخيرة، نواجه اليوم المشكلة نفسها: الإصابات، ولا نملك الكثير من الحلول».

وأضاف: «نقطة التحوّل في المباراة، بالنسبة لي، كانت تغيير فرجاني، ما اضطرّنا إلى تعديل مراكز بعض اللاعبين وأربك نهجنا التكتيكي. خروج دقدوق من محور الدفاع جعلنا نواجه صعوبات كبيرة، إلى جانب كثرة الأخطاء الفردية، وهو ما صنع الفارق في بقية أطوار اللقاء».

وختم بالقول إن «وضعية الفريق أصبحت الآن دقيقة للغاية. فمن جهة، لا نملك بدائل في بعض المراكز، ومن جهة أخرى غادر لاعبونا القادة لأسباب متعددة. لم أفكّر يوماً في الرحيل، فأنا الأكثر دراية بالصعوبات المالية التي يعانيها النادي، إضافة إلى الإكراهات البدنية والتقنية والتكتيكية للمجموعة. وإذا كان المسؤول أو اللاعب يبحث عن مصلحته الشخصية، فإن موقفي معاكس تماماً، إذ أحرص على الحفاظ على جميع اللاعبين وعدم التفريط فيهم بالبيع».